يشهد استقرارًا.. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

تحرص “بوابة الوفد” على تقديم أسعار العملات المختلفة في البنوك المصرية بشكل دوري، مواكبة منها لذلك التغير الذي شهدته أسعار العملات وخاصة الدولار في الأيام الأخيرة، إلا أن سعر الدولار اليوم قد استقر حول معدلاته الأخيرة، وإليكم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 فبراير فى البنوك المصرية:

البنوك المصرية بيع شراء البنك المركزي المصري 30.96 جنيه 30.83 جنيه البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك الإسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه البنك العربي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك بلوم 30.95 جنيه 30.85 جنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB

سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامي

سجل 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطنى الأهلى QNB

سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.