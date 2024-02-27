الثلاثاء 27 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

يشهد استقرارًا.. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

بوابة الوفد الإلكترونية

تحرص “بوابة الوفد” على تقديم أسعار العملات المختلفة في البنوك المصرية بشكل دوري، مواكبة منها لذلك التغير الذي شهدته أسعار العملات وخاصة الدولار في الأيام الأخيرة، إلا أن سعر الدولار اليوم قد استقر حول معدلاته الأخيرة، وإليكم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 فبراير فى البنوك المصرية:

البنوك المصريةبيعشراء
البنك المركزي المصري30.96 جنيه30.83 جنيه
البنك الأهلي المصري30.85 جنيه30.75 جنيه
بنك مصر30.85 جنيه30.75 جنيه
البنك التجاري الدولي30.95 جنيه30.85 جنيه
بنك الإسكندرية30.95 جنيه30.85 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي30.95 جنيه30.90 جنيه
البنك العربي الدولي30.95 جنيه30.85 جنيه
بنك البركة الإسلامي30.95 جنيه30.85 جنيه
بنك بلوم30.95 جنيه30.85 جنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB

سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامي

سجل 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطنى الأهلى QNB

سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

 

الجريدة الورقية