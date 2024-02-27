قافلة تكشف ارتفاع نسبة الملوحة بأراضي التل الكبير

قافلة تنموية ل"عزبة الظاهرية" بالتل الكبير بالإسماعيلية ضمن مبادرة "حياة كريمة "

كشفت قافلة تنموية نظمتها جامعة قناة السويس لمتابعة الأراضي الزراعية بعزبة الظاهرية بمركز التل الكبير بالإسماعيلية عن ظهور أعراض الملوحة على محاصيل الفول والقمح، والفول البلدي، والبسلة،.

وأرجع القائمون على القافلة ذلك لسوء الصرف الناتج عن انسداد المصرف المغطى، وظهور ورد النيل بمجاري المياه والمصارف، وانتشار الغاب والحشائش، مما يؤدي لمزيد من انتشار الحشرات والأمراض.

واوصت القافلة بسرعة التحرك من قبل الجهات المختصة لتسليك الصرف وإزالة الغاب والحشائش لمعالجة نسبة الملوحة التي تهدد المحاصيل الزراعية .

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن القافلة التنموية الشاملة التي نظمتها جامعة قناة السويس ل "عزبة الظاهرية" بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية. قامت بتقديم خدماتها المجتمعية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار خطة الجامعة على المشاركة المستمرة والفاعلة بمشروع القرن من أجل توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وبهدف تسخير الإمكانات المتاحة لخدمة أهالينا في المناطق الأكثر احتياجا.

وقال إن القافلة ضمت تخصصات الأطفال، و النساء والتوليد، والجراحة، والمسالك البولية، و العظام،و الأسنان، والرمد، الباطنة، وطب الأسرة، الجلدية، والأنف والأذن.كما تم تنظيم ندوات التثقيف الصحي لمرضى ضغط الدم المرتفع، السكري، الكبد والكلى.

وقدمت القافلة البيطرية خدماتها لنحو 75 مستفيد من أهالي المنطقة .وفي مجال الإرشاد الزراعي، تم تقديم الندوات التثقيفية لنحو 27 مزارع، ثم توجه خبراء الجامعة لزيارة 8 حقول ومزارع بالقرية.

أشرف على تنفيذ القافلة المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات.