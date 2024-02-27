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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ديبالا يكشف حلمه مع روما بعد الهاتريك الرائع

ديبالا
ديبالا

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا أنه يحلم بتحقيق البطولات مع فريقه الحالي روما، ليعيد الأمجاد الغائبة عن فريق العاصمة.

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هاتريك ديبالا يقود روما لفوز صعب على تورينو

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وجاء حديث ديبالا بعد الهاتريك الرائع الذي سجله في لقاء الفريق ضد تورينو في الملعب الأولمبي بروما في الدوري الإيطالي، وانتهت المباراة بنتيجة 3-2 لصالح أصحاب الأرض. 

وقال ديبالا في تصريحات أعقبت المباراة :"مر وقت طويل منذ نجاحي في أخذ كرة المباراة معي إلى البيت، وكنت أريد فعلاً هذا الأمر".

وتابع :"كنت قريباً من تسجيل الهاتريك ضد كالياري، ولكن المدرب استبدلني، ولم أكن اتطلع إلى الهاتريك بجنون، ولكنه تحقق وأنا سعيد".

وعلق ديبالا على قرعة الدوري الأوروبي التي أوقعتهم مع فريق برايتون الإنجليزي. 

وقال النجم الأرجنتيني عن ذلك :"أنا أريد دائماً الفوز بالبطولات ولكن لايزال هناك طريق طويل للمضي فيه، وسنلتقي مع العديد من الفرق الصعبة".

وأكمل نجم روما :"نحن نعرف ماهي أهدافنا، ونعمل كل يوم من أجل تحقيقها".

وتابع :"لقد قلت منذ اليوم الأول لوصولي هنا أنني شعرت بالفعل أني عشت حياة أخرى في هذه المدينة، ولا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل".

وأضاف ديبالا :"ما أعرفه هو أنني استمتع بكل لحظة هنا مع الجمهور ومع زملائي".

ويحتل روما حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة.

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