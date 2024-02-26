هاتريك ديبالا يقود روما لفوز صعب على تورينو

قاد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، فريق روما لفوز صعب على تورينو بثلاثة أهداف لهدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب "الأولمبيكو"، فى إطار مواجهات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإيطالي.

افتتح ديبالا سجل الأهداف في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، ثم أضاف هدفين أخرين في الشوط الثاني عند الدقيقتين 57،69،

ويحتل روما المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى الإيطالي برصيد 41 نقطة جمعها من 25 مباراة، فاز 12 لقاء وتعادل 5 مرات وخسر 8 مباريات، بينما يتواجد تورينو فى المركز العاشر بجدول ترتيب الكالتيشو برصيد 36 نقطة، جمعها من 25 مباراة، فاز 9 مرات وتعادل مثلها وخسر 7 مباريات.

بدأ تشكيل روما ضد تورينو

حراسة المرمى: ميل سفيلار

الدفاع: جانلوكا مانسيني- كريس سمولينج- إيفان نديكا- راسموس كريستنسن

الوسط: لورننزو بيليجريني- لياندرو باريديس- بريان كريستانتي

الهجوم: أنخيلينيو- باولو ديبالا- سردار أزمون.