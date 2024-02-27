الارسنال يتفوق على مانشيستر يونايتد و يقترب من ضم هداف ولفرهامبتون

يبدو أن الارسنال بات الفريق الأقرب لضم بيدرو نيتو مهاجم ولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية ويتفوقوا على منافسهم التاريخي مانشيستر يونايتد الذي يسعى لضم النجم المتألق هذا الموسم .

وقالت مصادر صحفية انجليزية ان الارسنال دخل السباق بقوة لضم بيدرو نيتو لرغبة المدير الفني مايكل ارتيتا في ضم الجناح البرتغالي رغم المنافسة الكبيرة من جانب اندية عديدة وفي مقدمتها نادي مانشيستر يونايتد و بايرن ميونخ الألماني و اليوفنتوس الايطالي و توتنهام الأنجليزي وليفربول الأنجليزي .

وقالت صحيفة ذي تايمز البريطانية ان نادي الارسنال الذي أحرز فوزه السادس على التوالي يوم السبت الماضي على حساب نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف ليحافظ المدفعجية على امالهم كاملة في استعادة لقب الدوري الأنجليزي الممتاز منذ سنوات طويلة سيكون عليه دفع مقابل مادي كبير اذا اراد تصدر سباق التعاقد مع بيدرو نيتو .

وأضافت الصحيفة البريطانية ان مايكل ارتيتا و ايدو المدير الرياضي لنادي الارسنال سيكون عليهما مبدئيا سداد ٦٠ مليون جنية استرليني لضم الاعب البرتغالي الذي يبدو أن نادي ولفرهامبتون ليس متعجل في قرار بيعه نظرا لوجود ثلاث سنوات في تعاقده مع النادي إلى جانب وجود رغبات اندية كثيرة تسعى لضم نيتو .