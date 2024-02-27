بشير التابعي: حسين لبيب هو المتحكم في ملف الكرة بالزمالك

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن حسين لبيب رئيس النادي هو الذي يتولى مهمة الإشراف بالكامل على فريق كرة القدم، رغم الاعلان بشكل رسمي عن تولي أحمد سليمان عضو المجلس مهمة الإشراف في وقت سابق، ولكن هذه الامور على الورق فقط، ورئيس النادي لديه دور كبير ومتحكم في العديد من الأمور.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "وفقا لمعلوماتي، فأن حسين لبيب هو من يتولى مهمة الاشراف بالكامل على فريق الزمالك، وأحمد سليمان له دور بالطبع، مثلما يفعل الكابتن الخطيب في النادي الأهلي، وكل شئ لابد أن يعرفه رئيس النادي ويتم التحرك وفقًا لتعليمات منه".

وأضاف: "اشتغلت أيام قليلة جدا في نادي الزمالك في قطاع الناشئين ورحلت مع تامر عبدالحميد وكان في وجود أشرف قاسم، وكان موجودًا معنا نجوم مميزة في هذا الوقت مثل أحمد فتوح ومصطفى محمد واحمد عادل ميسي، وعندما كنا نتكلم مع مسئولين في الزمالك قبل الدخول لمجلس الادارة كانوا يردون سريعا، ولكن الآن من الصعب أن نصل لهم، ولكن رأيي الشخصي ليس له علاقة بالعمل من عدمه في نادي الزمالك، وأحمد سليمان ليس مسئولا بالكامل عن ملف الكرة".

وأكمل: "كولر دخل في عدة أزمات مع اللاعبين، ومنها مشكلة أحمد عبدالقادر الذي أصبح (قنبلة موقوتة) داخل الأهلي، هناك أمور يكون للمدرب حق، ولكن هناك لاعبين لديها رصيد، ومنهم كهربا الذي تألق معه منذ العودة للملاعب.. واللاعب لن يعود إلا في حال اصابة اي مهاجم، او قرار من مجلس الادارة، وهناك البعض يتدخل في القرارات الفنية وفي أي نادٍ حتى الأهلي والزمالك".

وتابع: "هناك أمور كثيرة تحدث في الأندية، وتدخلات تحدث لمشاركة لاعبين ومواقف كثيرة حصلت في فرق كبيرة، والأهلي رفض رحيل احمد عبدالقادر في وقت سابق خوفا من انتقاله للزمالك، وهو لاعب جيد ولا يجب استمرار جلوسه على مقاعد البدلاء لنهاية الموسم".