عبد الله جورج: الزمالك تطور .. وجوميز خلق روح جيدة داخل الفريق

أشاد الدكتور عبدالله جورج مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك بمستوى فريق الكرة، في الفترة الحالية، مؤكدا أن

الزمالك تطور فنيا بشكل كبير عن الفترة الماضية .

وقال الدكتور عبدالله جورج الذي رافق الزمالك في رحلة الجزائر بعد الفوز على أبو سليم الليبي:

"الروح داخل الزمالك مختلفة تماما منذ السفر إلى الجزائر،لاعبو الزمالك قدروا قيمة قميص الفريق وقدموا كل ما لديهم في رحلة الجزائر ".وأضاف : "جوزيه جوميز وضع حجر الأساس لنجاح الفريق ، وزيزو أكد لي أن إصابته ليست مقلقة

..حاجة الزمالك لزيزو في المباريات المُقبلة كان سببا في استبداله أمام أبو سليم الليبي"

وأتم جورج: "العلاقة بين الزمالك وأبو سليم الليبي طيبة لأقصى درجةجوميز خلق روح جيدة في مران الزمالك

ننتظر من لاعبي الزمالك الكثير ونثق في قدرتهم على إسعاد الجماهير".