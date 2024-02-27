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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة: فيتوريا مستحقاته 450 ألف دولار ومن قام بتسريب الاجتماع الأخير لا يستحق التواجد معنا

فيتوريا
فيتوريا

قال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني ، ليس له عند الجبلاية 800 ألف يورو كما يقال.

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وقال أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" عقد روي فيتوريا وجهازه المعاون حوالي 180 ألف يورو فقط وليس كما يقال والشرط الجزائي حوالي 450 ألف يورو فقط.

وأضاف:" للأسف من قام بتسريب آخر اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الكرة لا يستحق التواجد فى هذا المنصب.

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