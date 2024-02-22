اتحاد الكرة يعتمد الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين، خلال الاجتماع الذي عقد داخل مقر الاتحاد.

وتم تعيين أسامه نبيه مديراً فنيناً للمنتخب المصري مواليد 2007، وشريف عبد الفضيل في منصب المدرب العام، محمد عمر النور مدرب، بالإضافة إلى إبراهيم عبد الجواد مدرب حراس مرمى.

وعين محمد إبراهيم في منصب المدرب العام، ضمن الجهاز الفني للمنتخب المصري مواليد 2008، خلفاً لعادل مصطفى، ليصبح الجهاز الفني كالتالي، أحمد الكاس مدير فني، محمد إبراهيم مدرب عام ورامي عادل مدرب مساعد، بالإضافة إلى أحمد فوزي مدرب حراس مرمى.

كما تم إعتماد الجهاز الفني للمنتخب مواليد 2009، ليكون تشكيل الجهاز الفني كالتالي، حسن عبد اللطيف مدير فني، عبد الستار صبري مدرب عام، كريم أيمن مدرب، بالإضافة إلى أمير عبد الحميد مدرب حراس.

واستمرار وائل رياض في منصب المدير الفني للمنتخب المصري، ويعاونه كلا من علاء عبده مدرب عام، أحمد عبد الرؤوف مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.