الشباب والرياضة تطلق المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية

بمشاركة ٨٤٨ طالب وطالبة من القيادات الطلابية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية ، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعات الزقازيق والمنوفية والوادي الجديد ،" بمشاركة عدد ٨٤٨ قيادة طلابية من ٢١ كلية من جامعة الزقازيق وعدد ٢١ كلية من جامعة المنوفية و عدد ٨ كليات من جامعة الوادي الجديد .

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا المشروع يُعد ثمرة جهود متواصلة بذلتها الوزارة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في بناء المجتمع، إيمانًا منها بأهمية دور الشباب في بناء المجتمع ونهضته، وسعياً منها في صقل مهارات القيادات الطلابية، وتعزيز قدراتهم على القيادة والتواصل الفعال، وتوعية الطلاب بأهمية المشاركة المجتمعية والسياسية، وغرس قيم المواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب.

يهدف المشروع القومي الي إعداد وتأهيل القيادات الطلابية بالجامعات ، زتشجيع شباب الجامعات علي المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، رفع روح الولاء والانتماء لدي طلاب الجامعات، وإطلاع القيادات الطلابية على مايدور بالساحة العالمية من موضوعات علي رأسها الأمن القومي المصري والعربي، والجمهورية الجديدة ، بالإضافة الى دعم الأفكار البناءة للشباب من خلال ورش العمل.

يتضمن المشروع ورش عمل متخصصة للجان الأنشطة الطلابية بكليات كل جامعة وكذا ورش عمل في عدة موضوعات منها (اللائحةالطلابية، الأنشطة الطلابية، الحوكمة، التحول الرقمي) ويدير ورش العمل أساتذة متخصصين كلا في تخصصه.

كما يتضمن المشروع لقاءات مفتوحة وحوارية ونقاشية في عدة موضوعات منها - ريادة الأعمال، الذكاء الاصطناعي، الصحة النفسية ، أمن المعلومات والأمن السيبراني، الإستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي يحاضرها علماء الفكر البارزين في المجتمع.



