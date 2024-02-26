أسامة كمال: إسرائيل داست توجيهات العدل الدولية بالدبابات ودمرتها بالقنابل الفسفورية

قال الإعلامي أسامة كمال إن اليوم انتهت المهلة التي منحتها محكمة العدل الدولية لإسرائيل لاتخاذ إجراءات لإنقاذ الوضع في غزة، وأنه خلال الثلاثين يوما التي منحتها المحكمة للسلطات الإسرائيلية لم نرَ سوى نفس الأعمال العدوانية الإسرائيلية ضد قطاع غزة المستمرة منذ 143 يوما.

وأضاف "كمال" خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، أن إسرائيل داست كل قرارات محكمة العدل الدولية بالدبابات ودمرتها بقنابل الفسفور الأبيض، مضيفًا أن إسرائيل لم تغير من سلوكها العدواني والإجرامي لتشكل واقعا جديدا في وحشيتها وإجرامها.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تغير من سلوكها العدواني والإجرامي الذي شكل واقعا جديدا في وحشيتها وإجرامها، وأوضح كمال أنه خلال 143 يوما ارتكبت إسرائيل كل جرائم الوحشية والانتهاكات.

وأضاف: “لا يوجد شيء سيء لم يحدث، ولا توجد جريمة وحشية لم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، المتهم معروف ولكن لا محاكمة له”.