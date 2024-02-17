أسامة كمال: تصريحات الوزير الإسرائيلي قبل العملية العسكرية برفح الفلسطينية "فرقعة إعلامية"

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، أن الأمس هو يوم ترويج الشائعات، حيث إنه منذ بداية اليوم انتشرت الأقاويل على السوشيال ميديا بأن الشعب الفلسطيني اقتحم معبر رفح، واليوم خرجت تصريحات رسمية تنفي شائعة اقتحام فلسطينيين لمعبر رفح.

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه كان هناك حديث أخر من قبل وسائل إعلام دولية بأن مصر تبني وحدات إيوائية للفلسطينيين في منطقة بجانب وضياء رشوان نفى وكذب كل هذه التصريحات والأقاويل، مشددًا على أنه يتم بناء منطقة لوجستية من أجل المساعدات والتسهيل والتخفيف على الهلال الأحمر الفلسطيني.

وعلق أسامة كمال، على تصريحات وزير إسرائيلي بشأن التنسيق مع مصر قبل أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، موضحًا أن تصريحات الوزير الإسرائيلي قبل العملية العسكرية في رفح الفلسطينية "فرقعة إعلامية"، منوهًا بأن إبلاغ مصر لا يعني المشاركة بهذه العملية، موضحًا أن سامح شكري وزير الخارجية تحدث بأن تعجير الفلسطينيين من قطاع غزة يعد تهديد للأمن القومي المصري.