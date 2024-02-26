قائمة الأهلي لمواجهة بلدية المحلة غدًا بدوري نايل 

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القائمة الأساسية لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وشهدت قائمة الأهلى استبعاد كهربا من قائمة لقاء البلدية لأسباب فنية، بعد قرر كولر الاعتماد على ثنائي الهجوم الفرنسي موديست والفلسطيني وسام ابو علي.

وجاءت قائمة الأهلي كالاتي..



حراسة المرمى : شوبير - الزنفلي - مخلوف

خط الدفاع : هاني - أكرم توفيق - ربيعة - عبد المنعم - معلول - عمر كمال

خط الوسط : السولية - نيدفيد - كريم فؤاد - مجدي أفشة - إمام عاشور - الشحات - رضا سليم - مروان عطية - طاهر محمد - بيرسي تاو

خط الهجوم: وسام أبو علي - موديست



ويلتقي الأهلي مع فريق بلدية المحلة، في السابعة مساء غدا الثلاثاء، باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الحولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج افريكانز التنزاني يوم الجمعة القادر، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا