البنيني ديجيندو حكماً لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ، اليوم الاثنين ، تعيين البنيني لويس ديجيندو حكماً لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني المقررة يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وتم تعيين ديجيندو ويساعده إيريك إيمافو ولوسيان هوتنونو حاملا راية وتنيسيلا ديدجيناتشي حكم رابع والسوداني نصير بشارة.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط وخلفه يانج أفريكانز صاحب الـ8 نقاط.

وضمن الأهلي ويانج أفريكانز التأهل بشكل رسمي لربع نهائي دوري الأبطال.