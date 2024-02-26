ختام المعسكر التدريبي التنافسي لإعداد قادة كشافة آداب عين شمس

اختتمت فعاليات معسكر عشيرة كلية الآداب جامعة عين شمس بالمعسكر الدولي للكشافة والمرشدات الخامس والخمسين ببورسعيد.

وأقيم المعسكر في الفترة من 21 حتى 25 فبراير 2024 تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

نصائح عميدة آداب عين شمس للطلاب

وأكدت الدكتورة حنان كامل، عميدة آداب عين شمس، أن المعسكرات الطلابية تهدف إلى خلق روح المواطنة الصالحة.

ونوهت عميد آداب عين شمس أن تحية العلم الصباحية التى يؤديها الطلاب تدعم فضيلة الولاء للوطن، تسهم مشاركة الطلاب في هذه المعسكرات في تنمية الاتجاهات الإيجابية لديهم مثل: العمل اليدوي، النظام، ومساعدة الغير والإيثار .

وحثت عميدة آداب عين شمس الطلاب قبل انطلاق المعسكر على ضرورة الالتزام بأخلاقيات التنافس الشريف وبروح العمل الجماعي وحثتهم أيضا على التركيز للحصول على المراكز الأولى في مسابقات المعسكر .

ومن جانبه أكد ا.د محمد إبراهيم وكيل الكلية على أن المعسكر يطرح مجموعة من البرامج ؛تتنوع بين الدينية والثقافية والرياضية والكشفية والاجتماعية .

ويهدف المعسكر إلى تنمية اللياقة البدنية والصحة العامة و الاعتماد على النفس وخلق الظروف المناسبة للتكيف مع الحياة في المعسكر.

وتمثل مشاركة الطلاب في المعسكر فرصة لاستيعاب طاقاتهم ورغبتهم في الإبداع والعطاء، وكذلك التعرف على المهارات الفردية، والكشف عن مواهبهم وصقلها، وكذلك الكشف عن نقاط ضعفهم وعلاجها، كما يمثل فرصة للتعارف وتبادل الخبرات والاستفادة من مهارات الآخرين .

وأضاف وكيل الكلية أن المعسكر يسهم في احترام فكرة القيادة والتدرج في المهام بين أفراد الفريق .

كما شارك في التنظيم الطالبة ملك محمود أمينة لجنة الجوالة ، سلمى إبراهيم أمين مساعد اللجنة ، ويتكون المعسكر من مجلس إدارة للأربعة أرهط ، وهيئة تحكيم يقودها الطالب أحمد عزت.

وتقود الرهط الأول الطالبة آية سامي، أما الرهط الثاني فيقوده الطالب محمد حسن، ويقود الرهط الثالث الطالب زياد محمد.

أما الرهط الرابع فتقوده الطالبة ندى جميل، وكل رهط له وكيل، كالتالي : مينا رأفت وكيل الرهط الأول ، نيرة ياسر وكيلة الرهط الثاني ، حبيبة رمضان وكيلة الرهط الثالث، أرنست ثروت وكيل الرهط الرابع.