انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالى الشلاتين

انطلقت فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة التى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية لأهالى الشلاتين وحلايب وأبو رماد فى الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ من فبراير الجارى.

جاء ذلك برعاية اللواء أركان حرب عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف الدكتورة هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة وإشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة.

خدمات قافلة جامعة عين شمس

واستقبلت عيادات قافلة جامعة عين شمس ما يزيد عن ألف مستفيد فى يومها الأول فى تخصصات: الأنف والأذن والحنجرة وعيادات العظام والجلدية والباطنة والقلب والمسالك البولية والرمد والأطفال والصدر والأسنان والأمراض النفسية والعصبية والأشعة إلى جانب صيدلية القافلة التى قدمت خدماتها الدوائية بالمجان لأكثر من ألف مستفيد. وتم تحول ٣٤ حالة لاستكمال تلقى العلاج بمستشفيات جامعة عين شمس.

كما تضمنت فاعليات اليوم الأول في قافلة جامعة عين شمس توزيع عدد من المواد الغذائية على أهالى الشلاتين وعقد عدد من الندوات التوعوية تضمنت فن التعامل مع المرضى لطلاب معهد التمريض بالشلاتين والعادات الصحية للوقاية من الأمراض بمدرسة اللواء حسن كامل بالشلاتين والنظافة الشخصية والحماية من الأمراض بمدرسة السادات الابتدائية بالشلاتين.