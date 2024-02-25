انطلاق الملتقي التوظيفي لجامعة عين شمس 2024

انطلق الملتقى التوظيفي لجامعة عين شمس، اليوم الأحد، داخل المدينة الجامعية بالعباسية.

وينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس الحدث الأضخم لجامعة عين شمس "الملتقي التوظيفي للجامعة لعام 2024 " يومى 25 ، 26 فبراير 2024 .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف بجامعة عين شمس.

ويعقد الملتقى التوظيفي في مقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس بالعباسية .

ويخصص اليوم الأول من الملتقى التوظيفي (الأحد 25 فبراير) لطلاب وخريجى جامعة عين شمس من كليات الهندسة ، الحاسبات و المعلومات ، الطب ، التمريض ، الصيدلة ، العلوم ، الزراعة ، وكلية البنات (قسم العلوم) ، طب الأسنان

للتسجيل الخاص بكليات اليوم الأول:

https://asucareercenter.icareerhub.com/admin_portal?tab=Events%20%26%20Workshops

أما اليوم الثاني (الاثنين 26 فبراير) يخصص لكليات التجارة ، الألسن ، الآداب ، الحقوق ، التربية ، وكلية البنات (أقسام الآداب و التربية) ، الإعلام .

للتسجيل الخاص بكليات اليوم الثاني:

https://asucareercenter.icareerhub.com/admin_portal?tab=Events%20%26%20Workshops

أنشطة الملتقى التوظيفي لجامعة عين شمس

يشارك في الملتقي عدداً كبيراً من الشركات المرموقة والخبراء من مجالات مختلفة وسيتضمن الملتقي مجموعة متكاملة من الأنشطة المختلفة، على النحو التالي: معرض توظيفي لمدة يومين كل يوم سيستهدف مجموعة من الكليات كما سبق ذكره ، ومن المتوقع مشاركة 53 شركة في المعرض التوظيفي علي مدار يومى الملتقى .

ويتضمن الملتقى التوظيفي لجامعة عين شمس محادثات مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Career Talks and Panel Discussions)، و دوائر الإرشاد والتوجيه من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Mentorship Circles) ، ومن المتوقع تنظيم 15 دائرة إرشاد مهنية كل يوم اثناء الحدث، بمجموع 30 دائرة إرشاد مهنية خلال اليومين.



كما يتضمن الملتقى التوظيفي لجامعة عين شمس ورش عمل مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة ، (Generic Workshop) من المتوقع تنظيم 5 ورش عمل مهنية كل يوم اثناء الحدث، بمجموع 10 ورش عمل مهنية علي مدار اليومين .

