تعاون بين جامعة الإسكندرية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار "STDF”

التقى اليوم الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية،وفد من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار "STDF” برئاسة الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور أعضاء اللجنة العلمية بالهيئة، وفريق من الباحثين بالجامعة، تركز اللقاء حول سبل تعزيز البحث العلمي وربطه بالصناعة بهدف دعم التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر٢٠٣٠، وذلك بمقر الجامعة. ومن جانبه أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة على ضرورة تعزيز مفهوم "الصناعة القائمة على المعرفة" وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أشار إلى تجربة جامعة الإسكندرية في إنشاء ”التكنولوجي بارك“ لدعم هذا المفهوم وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة، مشيدًا بالدور الفعال الذي تقوم به الهيئة في دعم المشاريع والمراكز البحثية المتميزة بالجامعات المصرية، وتبني الهيئة لاستراتيجية دعم البحوث التطبيقية والربط بين البحث العلمي والصناعة وتنمية المجتمع، فضلا عن دعم القدرات الابتكارية للباحثين في مختلف التخصصات.

في كلمته، أكد شتا ، على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والجامعات المصرية المختلفة، وذلك في اطار مبادرة تحالف وتنمية التى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، مشيراً إلى التجربة الناجحة لجامعة الإسكندرية في تحويل نتائج البحوث إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وتأسيس شركات قائمة على مخرجات الأبحاث العلمية التي تمتلكها جامعة الإسكندرية، موضحا حجم التعاون بين الهيئة والجامعة من خلال مشاركة الباحثين في أكثر من ٢٠٠ مشروع بحثي بمختلف المجالات من خلال ٣٥ برنامج بحثي

وأشار سيادته الى دور الهيئة في دعم البحوث التطبيقية التي تسهم في تطوير الصناعة وتعزيز البحث العلمي في مصر من خلال العديد من البرامج والمبادرات الوطنية، وتوقيع أكثر من ١٨ اتفاقية تعاون دولي، حيث قامت الهيئة مؤخرا باطلاق برنامج التعاون المصري الألماني لتمويل المشروعات البحثية بالتعاون مع الصناعة بتمويل يصل الى ٤٥٠ الف يورو للجانب المصري، فضلا عن برنامج التعاون التكنولوجي المصري الإسباني بتمويل يصل الى ١٥٠ ألف يورو للجانب المصري بهدف تشجيع الباحثين المصريين على التطبيق الصناعي لأبحاثهم ومُخرجاتهم البحثية؛ لحل المشكلات الصناعية، وتعزيز التعاون التكنولوجي بين الطرفين.

وخلال الزيارة، التقى وفد الهيئة بعدد من رؤساء المشروعات الممولة من الهيئة، لمناقشة كافة استفسارات الباحثين ومتابعة أبرز المخرجات البحثية للمشروعات.