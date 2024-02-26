الإثنين 26 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

مؤشر الأسهم فى مسقط تغلق على ارتفاع

بورصة مسقط
بورصة مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30 " خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 4594.06 نقطة مرتفعًا 15.9 نقطة وبنسبة 0.35 % مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4578.14 نقطة.

 

مؤشر الأسهم فى مسقط 

 

 وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و201 ألف و190 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 3.8 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و83 ألفًا و317 ريالًا عُمانيًّا.

 

مؤشر الأسهم البحرينية يقفل على تباين

 

 الأسهم البحرينية 

 

أقفل مؤشر البحرين العام  خلال تعاملات، اليوم الاثنين، عند مستوى 2,054.22 نقطة بارتفاع وقدره 2.99 نقطة عن معدل الإقفال السابق, في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 755.47 نقطة بانخفاض وقدره 0.73 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

 

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الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

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الأسهم الأوروبية تتراجع قبل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية

 

الأسهم السعودية تغلق منخفضاً

 

الأسهم السعودية

 

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين منخفضاً 29.74 نقطة ليقفل عند مستوى 12604.59 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

 

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة - لسوق الأسهم السعودية- 385 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

 

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 194.49 نقطة، ليقفل عند مستوى 25702.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 58.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.

 

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