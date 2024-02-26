الأسهم اليابانية : نيكاي يغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية إلى مستويات قياسية للجلسة الثانية على التوالي خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، مدعوماً بأداء جيد لقطاع الأدوية، لكن جني الأرباح حد من الصعود.

الأسهم اليابانية

وأنهى المؤشر التداول فى أسواق الأسهم اليابانية مرتفعا بنسبة 0.35% إلى مستوى إغلاق جديد عند 39233.71 نقطة. وتراجع المؤشر من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 39388.08 نقطة في وقت سابق من الجلسة مع استئناف السوق التداول بعد عطلة يوم الجمعة.

وتأتي الذروة القياسية الجديدة بعد تجاوز المؤشر يوم الخميس لمستويات سجلها آخر مرة في عام 1989 في خضم حقبة اقتصاد الفقاعة.

كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا التداول فى أسواق الأسهم اليابانية مرتفعا بنسبة 0.5% عند 2673.62 نقطة.

وارتفعت الأسهم اليابانية على خلفية التقييمات المتدنية للأسهم وإصلاحات الشركات وهو ما نجح في جذب الأموال الأجنبية الباحثة عن بدائل للأسواق الصينية المتضررة. وارتفع المؤشر 16.8% حتى الآن هذا العام.

وتلقى المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية دفعة مع إغلاق مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي عند مستويات قياسية يوم الجمعة.

الأسهم اليابانية

الأسهم اليابانية

وتفوق المؤشر الفرعي لقطاع الأدوية على توبكس فى أسواق الأسهم اليابانية ليصعد 2.5% اليوم الاثنين، بحسب الاسواق العربية.

وزاد سهم شركة شوغاي للأدوية العملاقة فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 6.37% ليقود المكاسب، في حين ارتفع سهم دايتشي سانكيو 3.86%.

لكن المكاسب تقلصت في جلسة بعد الظهيرة في ظل قيام المتداولين بعمليات بيع لجني الأرباح بعد أحدث صعود. وارتفع 121 سهما على نيكاي من أصل 225 سهما مقابل تراجع 102.

وهبطت أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا من مستوياتها العالية التي سجلتها في الآونة الأخيرة على خلفية توقعات متفائلة لإيرادات شركة إنفيديا الأميركية لصناعة الرقائق.

وهبط سهم سكرين هولدنغز فى أسواق الأسهم اليابانية 3.49% كما خسر سهم ليزرتك 2.15% وتراجع سهم طوكيو إلكترون 1.59%.