سكرتير مساعد البحيرة يفتتح معرض "أهلا رمضان" بالمحمودية

إفتتح كامل غطاس - سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة ،معرض لبيع السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "أهلاً رمضان" بمركز المحمودية، والذى تنظمة الغرفة التجارية بالبحيرة برئاسة محمد الشريف ، بالتنسق مع مديرية التموين ،وبالتعاون مع الوحدة المحلية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

حيث تفقد السكرتير المساعد أجنحة المعرض التى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك، والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد كامل غطاس سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه بتنفيذ تعليمات الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، بإستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة، بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابته ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان".