الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الإيقاع بسارق دراجة نارية في القليوبية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل–مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة دراجة نارية بدائرة المركز.

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الداخلية تكشف مُلابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية بمزرعة في الجيزة

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حملات مكثفة للتصدي للخارجين على القانون في الإسكندرية

وكذلك لقيامه بإطلاق عيار نارى من "فرد محلى" كان بحوزته تجاه مالك الدراجة النارية حال مقاومته له، فأحدث إصابته بجرح بالجسم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وبحوزته السلاح المستخدمة فى الواقعة . 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام..

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