الإيقاع بسارق دراجة نارية في القليوبية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل–مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة دراجة نارية بدائرة المركز.

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وكذلك لقيامه بإطلاق عيار نارى من "فرد محلى" كان بحوزته تجاه مالك الدراجة النارية حال مقاومته له، فأحدث إصابته بجرح بالجسم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وبحوزته السلاح المستخدمة فى الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.