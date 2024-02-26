تكريم الفائزين في مسابقة مبادرة "المدرسة الآمنه" بالإسماعيلية

قام الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية بتكريم 9 مدارس من مراحل التعليم المختلفة على مستوى الإدارات التعليمية لفوزهم في مبادرة المدرسة الآمنة .

حيث فازت مدرسة الشهيد محمد حسن حسانين الثانوية بنات بادارة جنوب ومدرسة ابو بكر الصديق الابتدائية بالبكارشة بادارة التل الكبير التعليمية ومدرسة عرب ابو القاسم الاعدادية بادارة القصاصين التعليمية ومدرسة ام المؤمنين الاعدادية بادارة القنطرة شرق بالمراكز الاولى بالمبادرتين كما اتى في المركز التاني مدرسة ١٦ اكتوبر الاعدادية بنين بادارة شمال الاسماعيلية التعليمية ومدرسة بدر الابتدائية بسرابيوم ادارة فايد التعليمية ويأتي في المركز الثالث مدرسة الجلاء الابتدائية بادارة شمال الاسماعيلية التعليمية ومدرسة العبور ك١٣ غرب المعاهدة بادارة القنطرة غرب التعليمية وجاري استكمال باقي مدارس تعليم الاسماعيلية.

حيث تم تكريم منسقي تخطيط المدارس ومديريها وفريق عمل التخطيط بالمديرية والادارات التعليمية الفائزة بالمسابقة.

وكانت إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشروعات برئاسة دينا عبد الحميد دشنت وفريق عمل التخطيط بالمديرية والادارات التعليمية مبادرة "المدرسة الخضراء الذكية " لتحقيق اهداف التنمية المستدامة الاممية بمدارس تعليم الاسماعيلية (بالمرحلة الثالثة )ومبادرة "المدرسة الامنة" للتأكيد على كافة عناصر الامن والسلامة بالمدارس خلال العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وقد تم تقييم المدارس المشاركة بالمسابقة على مستوى الادارات التعليمية كما تم تقييم تلك المدارس على مستوى المديرية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ان صحة ورفاهية وامن وسلامة الطلاب مهمتنا الاساسية حيث جودة العملية التعليمية هي جودة المنتج وهو الطالب بمراحل التعليم قبل الجامعي ،حيث اننا نتعاون جميعاً في سبيل رفعة مصرنا الحبيبة

وتعهد الفائزين خلال حفل التكريم بالاستمرار في العطاء والبذل من اجل تطوير العملية التعليمية.