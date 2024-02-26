كوتينيو: لم أندم على الانتقال لبرشلونة

أكد البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة السابق والسد القطري، أنه لم يندم على قرار انتقاله للبارسا، بعدما انضم للفريق الإسباني قادمًا من صفوف ليفربول الإنجليزي.

وأشار إلى أن التوقعات لم تكن وفقًا للاَمال التي وضعتها الجماهير علي، مشددًا على أن اللعب للبارسا كان حلمًا.

تصريحات بوكيتينو

علق كوتينيو في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية على ندمه من قرار الانتقال لبرشلونة، حيث قال: "بالتأكيد لا، لم أندم في أي وقت على ذلك، لكن التوقعات لم تكن وفقًا لما كانت عليه آمال الجماهير".

وتابع: "لقد كان حلمي دائمًا أن ألعب لصالح برشلونة وانتقلت إلى هناك واستمتعت بفترتي وفزت بالألقاب".

وأضاف: "لو رجع بي الزمن، لن يتغير أي شيء، فأنا لست نادمًا على أي شيء وبذلت قصارى جهدي دائمًا وهذا ما أفعله دائمًا سواء في الماضي وما سيحدث في المستقبل".

وعن نصيحة التي يوجهها لناشئين برشلونة، قال: "لدي ما أقوله لهم أن يستمتعوا بما يفعلونه في الملعب، أتوقع نجاحهم مع الفريق خلال السنوات المقبلة، لأنهم السلاح الذي لطالما اعتمد عليه النادي".