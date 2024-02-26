الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على عاطلين سرقا سيارة في المقطم

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط (عاطل - "له معلومات جنائية")لقيامه بسرقة سيارة "ميكروباص" حال توقفها بدائرة قسم شرطة المقطم.

 

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 وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "المغافلة"، تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها .  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة المُختصة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

 

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