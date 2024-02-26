القبض على عاطلين سرقا سيارة في المقطم
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط (عاطل - "له معلومات جنائية")لقيامه بسرقة سيارة "ميكروباص" حال توقفها بدائرة قسم شرطة المقطم.
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وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "المغافلة"، تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة المُختصة التحقيق.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.