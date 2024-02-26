جنوب الوادي: اجتياز التحول الرقمي شرط منح الدرجات العلمية

قال الدكتور محمد عبد الصبور مدير مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي، إن منح شهادة التحول الرقمي يعد شرطاً أساسياً لمنح أي درجة علمية للدراسات العليا، وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف أن ذلك يواكب سعي الجامعة لميكنة الخدمات المقدمة، لجميع منتسبيها، والوصول بشكل متكامل، إلى تحول رقمي حقيقي.

واستقبلت الجامعة، اليوم الاثنين، الجامعة لجنة من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد حسن .

وعدد من أعضاء المركز المرافقين لتجديد الاعتماد الخاص بمركز التدريب بالجامعة على شهادة أساسيات التحول الرقمي.

واستقبل الوفد، الدكتور محمد عمران المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة والدكتور عماد على منسق الامتحانات بمركز التحول الرقمي.

والدكتور الأمير حسين، منسق التدريب بالمركز والمهندس على فكرى مدير مركز المعلومات.

وفي وقت سابق أنهي مركز التحول الرقمي بالجامعة، الدورة 148، وتم إجراء اختبارات لعدد 90 باحثًا وباحثة.