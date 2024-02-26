وزير التموين: التوزيع سبب أزمة السكر والانتهاء منها في منتصف مارس

على هامش افتتاحه احد فروع السلاسل التجارية..

قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن أهمية مشروع رأس الحكمة لا يقتصر على ضخ سيولة دولارية فى السوق المصرى بل يرجع الى القيمة المضافة غير المباشرة للمشروع ومنها تشغيل مصانع وشركات غذاء وانتعاش السياحة وتوفير فرص عمل للشباب وهو يعد تحركا من الدولة لتوفير العملة الصعبة وزيادة المعروض وبالتالى تراجع الأسعار.

وقال المصيلحى إن احتياطى القمح ٣.٥ شهر والسكر٦ أشهر، وردا على سؤال للوفد عن أزمة السكر فى مصر قال المصيلحى أن السبب الرئيسي فى الأزمة يعود إلى التوزيع نظرا لان وزارة التموين ممثلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية تتولى مسئولية توزيع السكر على مستوى الجمهورية بالتالي عنق الزجاجة فى التوزيع.

وأعلن الوزير أنه أصدر تعليمات لطرح كميات من السكر تترواح من ٣_٥الاف طن لكل محافظة بالإضافة إلى طرح آلاف الاطنان فى السلاسل التجارية ولكن مازالت هناك مشكلة فى تواجد السكر فى أطراف المدن والمناطق البعيدة بسبب التوزيع.

وأضاف وزير التموين خلال افتتاحه احد فروع السلاسل التجارية بالقاهرة ، أنه نتيجة لقيام وزارة التموين بتحديد سعر السكر عزفت كبرى الشركات عن تعبئة السكر وبالتالى نقصت خطوط التعبئة نظرا لان شركات القطاع الخاص تعمل فى السكر الحر.

وأعلن المصيلحى أن اللجنة العليا للسكر سوف تعقد اجتماع خلال ١٠ أيام لوضع ضوابط موسم بنجر السكر الجديد على ان يبدأ التوريد فى منتصف مارس القادم وبناء عليه يتم إعادة توجيه شبكة توزيع سكر القصب لان الوزارة سوف تطرح سكر القصب وسكر البنجر معا.

ومن جانبه قال اللواء أحمد فتحى نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية التابعة لوزارة التموين أن هناك الكثير من الاستثمارات الاجنبية يتم ضخها فى السوق المصرى .ومنها استثمارات سعودية ،على رأسها بنده السعودية التى تم إقامتها فى مصر بالتعاون مع اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية.

وأشار اللواء أحمد فتحى إلى أن شركة، بنده نجحت فى مصر بشكل كبير ،حتى الآن تم افتتاح ٨ فروع بنده فى مصر منها فرع فى العبور على مساحة ٩٦٠٠ متر وفرع مدينة نصر وفرع المعادن. تبلغ حجم استثمارات فرع بنده الجديد فى المعادن ١٥٠ مليون جنيها ويضم ١٥٠ موظف.

وأشار اللواء احمد فتحى إلى ان بنده أحد شركاء مبادرة كلنا واحد التى أعلن عنها الرئيس السيسي مؤكدا أنه تم طرح كميات كبيرة من السكر ويمكن للمستهلك شراء اى كميات دون حد أقصى .بالإضافة إلى ١٠ آلاف صنف تم طرحهم فى كافة فروع.

