خطوات تحديث بطاقة التموين 2024.. يتساءل الكثير من المواطنين عن التفاصيل الكاملة لتحديث بطاقتهم التموينية، خاصة عقب استخراج البطاقة أول مرة، أو بدل التالف، بغية التمكن من صرف المستحقات التموينية، والدعم المقدم من الدولة.

خطوات تحديث بطاقة التموين 2024

في البداية الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من من هنا

يجب اختيار خدمات التموين.

النقر تفعيل بطاقة التموين.

إدخال بيانات البطاقة التموينية.

يجب كتابة بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

- النقر على موافق والتالي.

- أخيرًا تصلك رسالة عبر الهاتف المحمول مدون فيها كود تفعيل البطاقة.

طريقة استخراج بطاقة تموين لأول مرة من بوابة دعم مصر

في البداية الدخول إلى موقع دعم مصر

النقرعلى أيقونة خدمات تموينية للمواطنين.

النقر على إصدار بطاقة تموين جديدة.

إدخال البيانات المطلوب منك.

النقر على أيقونة إرسال.

أخيرًا يتم إرسال رسالة إلى الهاتف المحمول المسجل في الطلب، تتضمن كل التفاصيل.