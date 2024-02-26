إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.. الشروط المطلوبة

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين يشغل بال الكثير من المواطنين الذين يرغبون في تحديث عدد الأفراد للاستفادة من السلع التموينية عقب ضم أبنائهم للبطاقة، حيث إنه يمكن إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية لفئات محددة.

فئات يحق لها إضافة المواليد الجدد

وشملت الفئات التالي: حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة وأبناء مستحقي معاش تكافل وكرامة، وأبناء الأسر البديلة وهم الأبناء بالكفالة، وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي.

شروط قبول طلب إضافة المواليد الجدد

أن يكون الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية 4 أفراد.

لا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة 4 أفراد إضافة المواليد.

ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات.

جدير بالذكر يمكن إضافة إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية، للفئات الأولى بالرعاية، عبر مكاتب التموين المنتشرة في كافة المحفاظات.