تقليص عقوبة خصم النقاط من ايفرتون

أكدت مصادر اعلامية انجليزية ان الالتماس الذي تقدم به نادي ايفرتون لتخفيض عقوبة خصم النقاط من الفريق في بطولة الدوري الأنجليزي قد تم قبوله وانه سيتم الإعلان خلال الساعات القليلة القادمة بشكل رسمي عن تخفيض العقوبة .

وكان فريق ايفرتون قد تمت معاقبته في شعر نوفمبر الماضي بخصم عشر نقاط من رصيده في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم بعدما تأكدت رابطة اندية الدوري الأنجليزي من انتهاك النادي لقواعد الاستدامة و قواعد العوائد في الدوري الانجليزي وهي العقوبة التي تقدم ايفرتون بالتماس لتخفيضها .

واكدت مصادر اعلامية ان عقوبة ايفرتون سيتك تخفيضها من خصم عشر نقاط إلى خصم ست نقاط فقط .

قرار تخفيض عقوبة ايفرتون سيكون له أثر إيجابي كبير على مستقبل الفريق في الدوري الانجليزي الممتاز حيث يعاني ايفرتون من شبح الهبوط للموسم الثالث على التوالي وهو ما دعا جماهير ايفرتون إلى عمل احتجاجات ضد عقوبة خصم النقاط في ملعب جوديسون بارك و تم الإعلان اكثر من مرة عن موعد نهائي لنظر الالتماس لكن لم يتم الإعلان عن شىء حتى تم اليوم تخفيض العقوبة إلى ست نقاط فقط .