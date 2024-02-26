السفير خير يشارك في ورشة عمل بالدوحة حول استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأساليب الزراعة الذكية

شارك السفير محمد خير عبدالقادر الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أمس الأحد 25 فبراير، في ورشة العمل التي عقدت في إطار مؤتمر ومعرض اكسبو الدوحة للبستنه حول "دور استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أساليب الزراعة الذكية"، تحت رعاية السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، و الوزير محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر.

وقدم السفير محمد خير خلال الورشة ورقة عمل عن مبادرة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي عن سوق الغذاء العربي الرقمي، وأوضح المشكلات التي يمكن أن تعالجها هذه المبادرة والحلول التي تقدمها تجاوبا مع الاوضاع الملحة وتحديات التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي، لافتا إلى أن منصة سوق الغذاء العربي هي منصة رقمية متطورة تربط مكوناته المختلفة، والتي تتضمن المُصَدِّر والبائع، والمشتري والمستورد، وكذلك كافة موردي الخدمات الداعمة والتي تتضمن “النقل – الخدمات اللوجستية – التخزين – الفحص والاختبار والتصنيف – إصدار الشهادات – التمويل والإقراض – التأمين – التخليص الجمركي”، وتعتمد آليات التنفيذ على تكنولوجيا البلوك تشين، والتي من خلالها يمكن تحويل المستحقات المالية وفق آلية التعاقد المتفق عليها وتضمنها المنصة من خلال حساب بنكي وسيط يسمح بسداد المبالغ بموجب إنجاز الأعمال والموافقات على النظام، لتنتقل ما بين المحافظ الرقمية من المستورد إلى المُصَدِّر.

وأكد السفير محمد خير، أن منصة سوق الغذاء العربي الرقمي ستتحقق العديد من المنافع الاقتصادية والتجارية على الدول العربية من خلال تحضير النمو الاقتصادي، ومن خلال خلق الفرص، وفتح أسواق تجارية للمنتجات العربية من خلال هذا التحالف العربي في إطار السوق، والذي يضم جهات حكومية وقطاع خاص ومنظمات واتحادات عربية.

ودعا الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في كلمته جميع الشركات والمؤسسات العربية المعنية للتسجيل في منصة سوق الغذاء العربي وإتمام عملية التحقق، وعرض منتجاتها.