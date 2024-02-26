مدير تعليم الإسكندرية يتفقد مدارس المنتزه التعليمية

لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم صباح اليوم الإثنين الموافق 26 من فبراير 2024 بتفقد عدد من مدارس المحافظة بإدارة منتزه ثان التعليمية بحضور شريف فتحي مدير عام الإدارة وبسيوني محمد وكيل الإدارة لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية.

واستهلّ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة ثانوية الكويت للبنات وأشاد بانتظام الدراسة والإشراف المدرسي والانضباط الإداري تفعيل حصة المشاهدة ، وأشاد بمعلومات الطلاب والمعلمين عن المحتوى الرقمي الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على منصتها الرقمية ، وكذلك مستوى النظافة وتفعيل الأنشطة وتفاعل الطالبات مع المعلمين .

كما أشاد بتفعيل النشاط الثقافي بمكتبة المدرسة، مشددًا على زيادة الاهتمام بتفعيل مجموعات الدعم ، كما شدد على الاهتمام بترشيد استهلاك المياه وتنظيم ندوات توعية شاملة لأبنائنا الطلاب .