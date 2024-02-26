اللقطات الأولى لقصف جيش الاحتلال لبعلبك اللبنانية لأول مرة منذ 2006 (فيديو)

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منطقة بعلبك في لبنان لأول مرة منذ حرب يوليو 2006، زاعمًا ضرب أهداف لحزب الله.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة "العربية" اللقطات الأولى للهجوم الصهيوني على منطقة بعلبك، إذ تصاعدت أعمدة الدخان.

حزب الله يستهدف قوة لجيش الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف قوة صهيونية في موقع البغدادي ومحيطه بشمال دولة الاحتلال، بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

وأضاف أن عملية استهداف قوة لجيش الاحتلال تأتي دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفًا و692 شهيدًا، و69 ألفًا و879 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحة غزة في بيان، أمس الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدًا و131 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.