جيش الاحتلال: إطلاق صاروخ أرض جو من جنوب لبنان تجاه هدف إسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق صاروخ أرض جو من جنوب لبنان تجاه هدف إسرائيلي، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية على الحدود الشمالية.

تصاعد العمليات العسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

واعترضت القبة الحديدية الصهيونية صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال دولة الاحتلال وسط رعب من السكان، ودوي صفارات الإنذار.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الإثنين، إطلاق صاروخ أرض جو من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، لكن القبة الحديدة تمكنت من اعتراضه.

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف قوة صهيونية في موقع البغدادي ومحيطه بشمال دولة الاحتلال، بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

وأضاف أن عملية الاستهداف تأتي دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفًا و692 شهيدًا، و69 ألفًا و879 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحة غزة في بيان، أمس الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدًا و131 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.