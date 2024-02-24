حزب الله يستهدف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.

وحسب سبوتنيك، جاء في بيان "حزب الله"، أن "عناصر المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكوبرا بصاروخي بركان وأصابوه إصابة مباشرة، واستهدفوا أيضا تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

وأضاف "حزب الله" ‏في بيان لاحق: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، واستهدفوا تجمعا ‌‏عسكريا إسرائيليا في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، كما أنهم استهدفوا موقع ‏رويسات ‏العلم".

وأعلن الحزب في بيان لاحق: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، واستهدفوا ثكنة ‌‏راميم بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة، كما أنهم استهدفوا مبنى يتموضع فيه جنود ‌‏العدو في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.