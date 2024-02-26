الأهلي يختتم استعداداته اليوم لملاقاة البلدية في الدوري

يُنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الاثنين استعدادا لاستئناف مواجهاته بمسابقة الدوري الممتاز وملاقاة نظيره بلدية المحلة في تمام السابعة من مساء غد الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة الخامسه للبطولة المحلية.

كان الفريق الاحمر قد استأنف تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح الأمس؛ استعدادا للعودة المحلية.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة نظرية للتأكيد على العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة.

وخاض مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية على هامش المران، بينما أدى بقية اللاعبين فقرات خططية متنوعة.

وعاد الفريق للتدريبات بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب العودة من غانا والفوز على فريق ميدياما بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة الماضي.