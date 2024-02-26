شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب ديانج ويكشف أخر تطورات المصابين

تحدث الاعلامي احمد شوبير عن اخر تطورات مصابي النادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام بلدية المحلة، والتي تجمعهما غدا الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري في لقاء مؤجل.



وقال شوبير أن أحمد نبيل كوكا خاض تمرينة خفيفة في مران الأهلي، وبات جاهز للمشاركة بدون أي مشكلة، وقد يبدأ كولر في الدفع به بشكل تدريجي.



بينما أكد شوبير أن كريم نيدفيد يعاني من شد في السمانة وشارك في التدريبات الاستشفائية بشكل طبيعي وقرار مشاركته في مباراة البلدية سيكون في يد كولر.

كما شارك لاعب الأهلي محمد الضاوي كريستو في المران الجماعي والذي حضره محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي استعدادا لمواجهة بلدية المحلة.

وأنتقد أحمد شوبير مسؤولي الأهلي بخصوص التأخير في اجراء عملية ألي ديانج حتي هذا الوقت، وتعجب من إهدار هذه الفترة لانتظار الانتهاء من اجراءات سفره.



وأوضح شوبير في برنامجه الإذاع صباح اليوم الإثنين، ان ديانج لم يسافر حتي الأن لاجراء العملية الجراحية وقال:" كان علي النادي الأهلي اجراء العملية لديانج هنا في القاهرة لاستغلال هذا الوقت، ثم يسافر بعدها لمتابعة العملية وخوض البرنامج التأهيلي هناك".



