الأمن يضبط 5 سائقين من "مساطيل الطرق"

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

أسفرت جهودها، فى مجال فحص السائقين، عن فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.

قرار قضائي بشأن المتهم بإصابة سائق وعامل بطلقات نارية



أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، قرارا بتجديد حبس المتهم بإصابة سائق وعامل بطلقات نارية في مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات مالية، بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقت مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة بشتيل بدائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.