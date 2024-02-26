تنفيذ 73 ألف حكم قضائي متنوع خلال حملات أمنية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة فى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ (73597) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(276) حكم جناية.

(22777) حكم حبس جزئى.

(3907) حكم حبس مستأنف.

(37012) حكم غرامة.

(9625) مخالفة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.