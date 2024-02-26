عاجل .. هبوط جديد في أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الإثنين

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالأسواق المصرىة خلال تعاملات اليوم الإثنين 26-2-2024، بالتعاملات الصباحية عقب هبوط ملحوظ للذهب خلال الفترة الماضية .

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3314 جنيها.

عيار 21 يسجل 2900 جنيه.

عيار 18 يسجل 2486 جنيهات.

عيار 14 يسجل 1933 جنيها.

الجنيه الذهب 23200 جنيه.

شعبة الذهب تكشف آخر تطورات السوق

كشف لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التراجع الحاد في أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين سببة هو التراجع الكبير في أسعار الدولار بالسوق الموازي نتيجة لإعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة التي من شأنها توفير سيولة دولارية يتجاوز بها الاقتصاد المصرى أزمة عدم توافر السيولة من النقد الأجنبي لمواجهة الالتزامات والاحتياجات.

وأضاف المنيب في تصريح اليوم، أن توافر السيولة الدولارية أمر سيعزز من قدرة الدولة في القضاء على السوق الموازى لأسعار صرف العملات ومقدرتها علي توفير إحتياجات ومستلزمات الانتاج للقطاعات الصناعية والإستيرادية المختلفة.

وأكد المنيب، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من التراجع الحاد منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 650 جنيهًا، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 3000 جنيهاً، مضيفاً أن صفقة رأس الحكمة على كافة الأصعدة مفيدة للاقتصاد المصري لتوفيرها سيولة دولارية ستعزز الفرص لإنهاء أزمة وجود سعرين للدولار بالسوق،