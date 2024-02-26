طقس مائل للحرارة وتحذيرات من رياح مثيرة للأتربة بالاسماعيلية

شهدت الأجواء اليوم الاثنين بالاسماعيلية طقس مائل للحرارة نهاراً شديد البرودة ليلاً وسط تحذيرات من هبوب رياح مثيرة للأتربة على الأجواء تصل سرعتها لنحو 30 كيلو متر في الساعة.

وتكونت شبورة مائية في ساعات الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى ٢٦ درجة مئوية والصغرى ١٣ درجة مئوية.

وتنتظم حركة صيد الاسماك بالبحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس فيما تشهد حركة الملاحة بقناة السويس انتظاما في الحركة ضمن قافلتي الشمال والجنوب.

وتشهد الأسواق التجارية مع ساعات الصباح نشاطا متوسطا واقبالا من المواطنين فيما تنتظم حركة المرور بالطرق الرئيسية والمحاور المروية.

وكانت محافظة الإسماعيلية أصدرت بيانا حذرت فيه من هبوب رياح مثيرة للأتربة بالاسماعيليه واعلنت رفع درجة الإستعدادات لمواجهة أي طارئ في أرجاء مراكز ومدن المحافظة.

