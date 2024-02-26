مصر للمعلوماتية تشارك بتقنيات ميتافيرس والروبورت لومو في EduGate

شاركت جامعة مصر للمعلوماتية، في فعاليات النسخة الـ 14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، والذي يقام في دورته الحالية تحت شعار "كل الجامعات تحت سقف واحد"، خلال الفترة من 25 وحتى 27 فبراير الجاري بأحد فنادق القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما تشارك الجامعة أيضا في أعمال EduGate بنسخته التي ستقام بمحافظة الاسكندرية يوم الجمعة المقبل.

وتقدم جامعة مصر للمعلوماتية من خلال مشاركتها في معرض EDUGATE تعريف لكلياتها الـ 4 (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) والبرامج الأكاديمية التي تقدمها في علوم المستقبل وتخصصاتها العلمية المختلفة ومجالات العمل لخريجيها، وذلك بالإضافة إلى المنح الكاملة والمتدرجة التي تقدمها الجامعة للطلاب المتفوقين.

وتوفر الجامعة في الجناح الخاص بها بالملتقى على مدار أيامه الثلاثة خدمة الميتافيرس واستخدم نظارات Oculus quest 3 لرواد المعرض للاطلاع على إمكانيات الجامعة والتقنيات الحديثة التي تمتلكها.

كما يسقبل الروبورت لومو الذي برمجته كلية علوم الحاسب والمعلومات زوار جناح الجامعة يوم الثلاثاء لمساعدتهم في التعرف على ما تقدمه الكليات مزايا الإلتحاق بها ليصبحوا مؤهلين بعلوم المستقبل والتعامل مع ما سوف يشهده من تحديثات.

كما يتيح جناح جامعة مصر للمعلوماتية الفرصة في التعرف على الأنشطة الطلابية خلال فترة سنوات الدراسة بالجامعة، بالاضافة إلى التعرف على التوأمة والشراكات الدولية التي عقدتها الجامعة مع أعرق الجامعات العالمية والتي بموجبها يستطيع الطلاب الحصول على شهادتين ( شهادة جامعة مصر للمعلوماتية، وشهادة الجامعة الشريكة).