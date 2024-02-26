الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد التقديم على وظائف الشهر العقاري 2024

وظائف الشهر العقاري
وظائف الشهر العقاري

موعد التقديم على وظائف الشهر العقاري 2024.. تحتل الوظائف الشاغرة بالشهر العقاري على اهتمام قطاع كبير من الشباب الذي يرغبون في التقديم للوظائف، عقب إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن انطلاق مسابقة وظائف الشهر العقاري لعام 2024.

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خدمات الشهر العقاري إلكترونياً

بوابة الوظائف الحكومية

ويمكن للمواطنين الراغبين في التقديم على الوظائف الشاغرة، القيام بذلك اعتبارًا من 1 مارس 2024 وحتى 16 مارس 2024، من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

 الوظائف الشاغرة بالشهر العقاري

وتشمل الوظائف الشاغرة التالي: مهندس حاسبات ثالث، ومهندس تخصص كهرباء، و مهندس تخصص مدني، ومهندس إلكترونيات واتصالات ثالث، ومهندس تخصص مساحة، وباحث قانون.

شروط التقديم على وظائف الشهر العقاري

لا يتجاوز عمر المتقدم 26 عامًا.

حاصل على بكالوريوس في الهندسة.

لا يقل التقدير التراكمي عن جيد جدًا.

يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بنجاح.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

 إيداع مبلغ مالي قدره 26 جنيه لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق فروع البنوك الآتية:  بنك القاهرة - البنك الأهلي المصري - بنك مصر. 

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