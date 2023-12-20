خدمات الشهر العقاري إلكترونياً

خدمات الشهر العقاري إلكترونيا.. تقدم وزارة العدل عددًا من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق " أون لاين" على بوابة مصر الرقمية وموقع الوزارة والمصلحة، بهدف التيسير على المواطنين ويمكن من خلالها إجراء المعاملة من المنزل وتسلمه ايضا دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التوثيق.

يأتي ذلك في إطار العمل الجاد والمستمر بمصلحة الشهر العقاري ونحو تنفيذ سياسة الحكومة بشأن الحصول على الخدمات الحكومية عن بعد من مقر إقامتهم دون الانتقال إلى مقر الجهاز الحكومي.

وتستعرض " بوابة الوفد " خلال السطور التالية، خدمات الشهر العقاري والتوثيق التي توفرها وزارة العدل إلكترونيًا.

خدمات الشهر العقاري الإلكترونية

استخراج صورة من عقد مشهر.

استخراج صورة من كتاب دوري.

استخراج صورة من منشور مالي

استخراج صورة من منشور فني.

استخراج شهادة تصرفات عقارية.

ترجمة عقد مشهّر.

خدمات التوثيق الإلكترونية

تصحيح محرر موثق.

تحرير توكيل عام رسمي.

توكيل رسمي شامل "بنوك – عام".

خدمة اكتب محررك.

خدمة الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة من حيث عدد المنتظرين بالمكتب.

الحجز أون لاين.

الاستعلام عن سريان محرر مميكن.

توكيل عام قضايا.

تحرير إقرار بالشطب.

إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

إقرار رسمي

خطوات الحصول على خدمات الشهر العقاري

زيارة بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي :

https://digital.gov.eg/

اختيار خدمات الشهر العقاري.

فتح نافذة أمامك تضم عدد من الخدمات الإلكترونية.

اختار الخدمة التي تريدها، ومن ثم اتباع باقي الخطوات الخاصة بالتسجيل.