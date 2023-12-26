الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رسوم طلب سيارة الشهر العقاري المتنقلة إلى منزلك

سيارة الشهر العقاري
سيارة الشهر العقاري المتنقلة

رسوم طلب سيارة الشهر العقاري المتنقلة إلى منزلك.. توفر وزارة العدل، العديد من الخدمات للتسهيل على المواطنين في استخراج ما يريدونه كافة من مستندات رسمية، وجعلت من بين التسهيلات سيارات التوثيق المتنقلة في جميع محافظات الجمهورية التابعة للشهر العقاري، وتقدمها عبر وسائل مختلفة وبجودة عالية تيسير وتبسيطًا على المواطن، الذي يرغب في استخراج أي مستند رسمي عن طريق السيارات المتنقلة التي  إلى منازل المواطنين بحسب طلبها وسدادالرسوم المطلوبة.

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خدمات الشهر العقاري إلكترونياً

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خطوات حجز موعد في الشهر العقاري أون لاين

وتهدف خطوة سيارة الشهر العقاري المتنقلة التي أقدمت عليها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى إنهاء حالة التكدس الذي تحدث داخل فروع الشهر العقاري في بعض الفروع، وايضًا تأتي ذلك الخدمة من أجل تيسير خدمات التوثيق على المواطنين من خلال سيارات الشهر العقاري المتنقلة.

 

وخلال السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" كيفية طلب سيارة الشهر العقاري المتنقلة إلى المنزل وتكلفتها

 

طلب سيارة الشهر العقاري

بإمكان أي مواطن طلب سيارة الشهر العقاري المتنقلة من خلال الاتصال بالخط الساخن الخاص بطلب السيارة وهو 15999 ويتم إعطاؤهم العنوان للتمكن من الوصول واستخراج المستندات الرسمية التي يطلبها المواطن.

كذلك يمكن للمواطنين أيضًا الاتصال عبر الرقم التالي 01555559875 لإحضار السيارة للمنزل.

 

رسوم طلب سيارة الشهر العقاري المتنقلة إلى منزلك رسوم 

حددت وزارة العدل الرسوم المطلوبة في حال طلب احد  سيارات الشهر العقاري المتنقلة التي تصل إلى المنازل بحسب طلبها من المواطنين، وتكون الرسوم الخاصة بها 1000 جنيه للمنزل، و1500 جنيه إذا تم إحضارها لمكان العمل.

 

 

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