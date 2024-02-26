طقس دافئ بمحافظة البحيرة اليوم الإثنين

يسود طقس دافئ بقري ومدن محافظة البحيرة ،صباح اليوم الإثنين 26فبراير 2024، حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي 26درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 26% ، مع وجود رياح متوسطة تتراوح سرعتها مابين 22إلي 24كم / ساعة، مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق الصحراوية مثل وادي النطرون ومركز بدر والنوبارية، مما يؤثر علي معدل الرؤية لقائدي السيارات في تلك المناطق .

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين ، عقب صلاة الفجر ، لبد العمل في صيد الأسماك من البحر المتوسط ، من خلال رحلات الصيد اليومية ، أو الرحلات الأسبوعية .

وفي قري المحافظة يواصل المزارعين حصاد المحاصيل الزراعية ،من الخضروات والفاكهة ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة ، سواء بمدن المحافظة أو إلي الأسكندرية .