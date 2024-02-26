الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طقس دافئ بمحافظة البحيرة اليوم الإثنين

طقس دافئ
طقس دافئ

يسود طقس دافئ بقري ومدن محافظة البحيرة ،صباح اليوم الإثنين 26فبراير 2024، حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي 26درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 26% ، مع وجود رياح متوسطة تتراوح سرعتها مابين 22إلي 24كم / ساعة، مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق الصحراوية مثل وادي النطرون ومركز بدر والنوبارية، مما يؤثر علي معدل الرؤية لقائدي السيارات في تلك المناطق .

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين ، عقب صلاة الفجر ، لبد العمل في صيد الأسماك من البحر المتوسط ، من خلال رحلات الصيد اليومية ، أو الرحلات الأسبوعية .

وفي قري المحافظة يواصل المزارعين حصاد المحاصيل الزراعية ،من الخضروات والفاكهة ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة ، سواء بمدن المحافظة أو إلي الأسكندرية .

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