عاجل.. اضطراب حركة الملاحة البحرية والأرصاد تُحذر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الإثنين، موضحة أن هناك نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى تزيد من الشعور ببرودة الطقس على كافة الأنحاء.



حركة الملاحة البحرية

وأضافت الهيئة، أن حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الموج بين 1,5 إلي 2,25 متر، وتكون معتدلة على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج بين 1,5 متر إلي 2 متر، وذلك بسبب رياح شمالية شرقية.

طقس مائل للحرارة



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تشهد اليوم الإثنين طقس مائل للحرارة مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، وسيناء، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، فضًلا عن تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة الكبرى العظمى 26 والصغرى 13

الاسكندرية العظمى 21 والصغرى 12

كفر الشيخ العظمى 24 والصغرى 13

طنطا العظمى 26 والصغرى 13

الاسماعيلية العظمى 26 والصغرى 13

بني سويف العظمى 26 والصغرى 10

الفيوم العظمى 25 والصغرى 11