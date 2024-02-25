بيان هام من هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024، حيث أن الطقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، على أن تكون درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14، وذلك على منطقة القاهرة الكبرى والوجه البحري.

الطقس دافئ

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يكون الطقس دافئ على منطقة جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، على أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن كانت الظاهرة الجوية صباح اليوم هي شبورة مائية كثيفة وصلت إلى حد الضباب، وذلك من 4: 9 صباحًا، وذلك على كلًا من مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح أحيانًا وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب بسرعة 34 كم/س، وذلك على منطقة السواحل الشمالية الغربية، على أن تكون الرياح معتدلة بسرعة 24 كم/س، على منطقة القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتشهد منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر رياح نشطة بسرعة 38 كم/س، فيما تكون الرياح معتدلة بسرعة 26 كم/س على منطقة جنوب الصعيد، ومعتدلة بسرعة 22 كم/س على منطقة شمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم يكون مشمس على أغلب الأنحاء، فيما عدا مناطق السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

ونوهت الأرصاد الجوية، إلى أن يكون البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج 1.5 إلى 2.25، واتجاه الرياح شمالية شرقية: جنوبية شرقية، ويكون البحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 23، الصغرى 14

بنها: العظمى 23، الصغرى 13

شرم الشيخ: العظمى 25، الصغرى 16

أسوان: العظمى 28، الصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 21، الصغرى 13

مطروح: العظمى 22، الصغرى 11

بني سويف: العظمى 24، الصغرى