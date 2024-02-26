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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه صباح اليوم الإثنين

الريال القطري
الريال القطري

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الريال القطري بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب دولية تؤثر على سعر العملات.

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أسعار العملات العربية اليوم الأحد بالبنوك المصرية

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أسعار صرف الدولار بالبنوك صباح اليوم الإثنين


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال القطري:
سجل  سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الريال القطري في البنك الاهلي المصري نحو 7.80 جنيه للشراء و 8.46 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الريال القطري في بنك مصر نحو  7.80 جنيه للشراء و 8.46 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 7.89 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف الريال القطري في بنك الإسكندرية نحو 7.87 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 7.89 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع.

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