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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار بالبنوك صباح اليوم الإثنين

الدولار
الدولار

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب دولية تؤثر على سعر العملة الخضراء.

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سوسن حافظ: رأس الحكمة والسوق السوداء يؤديان لانخفاض سعر الدولار

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مبيعات الأجانب تكبد البورصة 119 مليار جنيه بختام جلسة التعاملات بعد تراجع الدولار


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين:

وصل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
 وصل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.96 جنيه  للبيع و30.83 جنيه للشراء 

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار في بنك الاسكندرية نحو  30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار في بنك ابو ظبي نحو  30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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